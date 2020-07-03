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Yer: ! Şehir magandası, trafikte tartıştığı kişiye silah çekip üzerine yürüdü!

Fatih'te dün akşam saatlerinde iki sürücü yol verme konusunda tartıştı. Tartışmada gözü dönmüş adam, karşısındaki kişiye silah çekip üzerine yürüdü. Gözü dönmüş adamı vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Olay anı anbean cep telefonu kamerasına yansırken, kavga eden kişilerin yanında kadınların da olduğu görülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 10:59 Son Güncelleme: 3.7.2020 11:07 ABONE OL
Yer: İstanbul! Şehir magandası, trafikte tartıştığı kişiye silah çekip üzerine yürüdü!

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde dün saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Yenikapı istikametine seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı.

Yer: İstanbul! Şehir magandası, trafikte tartıştığı kişiye silah çekip üzerine yürüdü!

Çıkan tartışma üzerine sürücülerden biri otomobilinden inip silahını çıkartarak diğer sürücünün üzerine yürüdü. Silahıyla tehditler savuran öfkeli sürücüyü araya giren diğer vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Yer: İstanbul! Şehir magandası, trafikte tartıştığı kişiye silah çekip üzerine yürüdü!

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Tartışma sırasında silah yere düşerken şans eseri ateş almadı. Uzun bir çabanın ardından sakinleştirilen öfkeli sürücü yere düşen silahını alarak aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşa ait cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Yer: İstanbul! Şehir magandası, trafikte tartıştığı kişiye silah çekip üzerine yürüdü!
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Yer: İstanbul! Şehir magandası, trafikte tartıştığı kişiye silah çekip üzerine yürüdü!
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