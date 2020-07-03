Yer: İstanbul! Şehir magandası, trafikte tartıştığı kişiye silah çekip üzerine yürüdü!

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Tartışma sırasında silah yere düşerken şans eseri ateş almadı. Uzun bir çabanın ardından sakinleştirilen öfkeli sürücü yere düşen silahını alarak aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşa ait cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.