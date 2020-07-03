Dünyanın en değerli taşlarından biri olan Yeşim taşı Myanmar bölgesinde yaşanan heyelan sonucunda merak edilmeye başlandı. Doğada küçük parçalar halinde bulunan ve pahalı olmasıyla bilinen yeşim taşı özellikleri, rengi ve hakkında bilinmeyenleriyle araştırılıyor. Dünya üzerinde Burma, Çin, Yeni Zelanda ve Meksika'da bulunan yeşim taşı madeni takı ve mücevher sektöründe çok sık kullanılıyor. Peki Yeşim taşı nedir, nasıl oluşur? Yeşim taşı madeni özellikleri nelerdir?
Nefrit adıyla da bilinen yeşim taşı dünyanın en önemli taşları arasında yer alıyor. Dünya üzerinde en zengin yeşim yatakları Burma, Çin, Yeni Zelanda ve Meksika'da bulunur. Myanmar'da yeşim taşı madeninde meydana gelen heyelan sonucunda vatandaşlar yeşim taşı hakkında detaylı bilgi araştırması yapıyor.
İşte tüm detaylar…
Yeşim taşı akik ve ametist taşları ile birlikte takı ve mücevher sektöründe en çok kullanılan taşlar arasında yer almaktadır. Değerli ve pahalı olan versiyonları dışında kolye, yüzük ve küpelerde kullanılan ekonomik çeşitleri de mevcuttur.
Bu taşlar tamamen doğal bir şekilde oluşmuş yataklardan çıkarılmaktadır. Güney ve Orta Amerika ülkeleri arasında Meksika ve Peru, yeşim taşı açısından oldukça zengindir. Uzak Doğu ülkeleri arasında ise Çin, toplamda yüzden fazla yeşim yatağına sahiptir.
İki tür yeşimden biri jadeit, sodyum alüminyum silikat, diğeri ise nefrit, kalsiyum magnezyum demir silikattır. Yeşim doğada küçük parçalar halinde bulunur. Jadeit, nefritten daha nadirdir ve daha değerlidir. Yeşimin sertliği Mohs sertlik skalasında 6,5 - 7,0 arasında yer almaktadır. En çok yeşil ve tonları renge sahip olmasının yanı sıra, mücevher olarak kullanıldığında siyah, gri, kırmızı, mavi renkleri yeşime özel adlar kazandırır. Dünya üzerinde en zengin yeşim yatakları Burma, Çin, Yeni Zelanda ve Meksika'da bulunur. Yeşimin bir sanat ham maddesi olarak kullanılması onun birbirine sıkı kenetlenmiş kristal yapısı sayesinde ortaya çıkar. Bu özelliği, yeşime çok ince oyma işçiliği yapılmasına imkân sağlar. Mermerden çok sert olduğu için iklim şartlarına dayanıklıdır.