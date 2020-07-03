Dünyanın en değerli taşlarından biri olan Yeşim taşı Myanmar bölgesinde yaşanan heyelan sonucunda merak edilmeye başlandı. Doğada küçük parçalar halinde bulunan ve pahalı olmasıyla bilinen yeşim taşı özellikleri, rengi ve hakkında bilinmeyenleriyle araştırılıyor. Dünya üzerinde Burma, Çin, Yeni Zelanda ve Meksika'da bulunan yeşim taşı madeni takı ve mücevher sektöründe çok sık kullanılıyor. Peki Yeşim taşı nedir, nasıl oluşur? Yeşim taşı madeni özellikleri nelerdir?

YEŞİM TAŞI NEDİR?

Nefrit adıyla da bilinen yeşim taşı dünyanın en önemli taşları arasında yer alıyor. Dünya üzerinde en zengin yeşim yatakları Burma, Çin, Yeni Zelanda ve Meksika'da bulunur. Myanmar'da yeşim taşı madeninde meydana gelen heyelan sonucunda vatandaşlar yeşim taşı hakkında detaylı bilgi araştırması yapıyor.

İşte tüm detaylar…