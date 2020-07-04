Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da, kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: 4'ü çocuk 5 yaralı

'da, kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: 4'ü çocuk 5 yaralı

'nın Feke ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin takla atarak 30 metrelik şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 21:07 ABONE OL
Adana'da, kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: 4'ü çocuk 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. İzzet İlhan (36) yönetimindeki 80 DK 353 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yaklaşık 30 metreden şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İzzet İlhan ile araçtaki Oğuzhan İlhan (11), Mehmet Saim Demir (10), Ebubekir Tosuncuk (7) ve Efe İlhan (7) yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da, kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: 4'ü çocuk 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA