Ömer Saçaklıoğlu kimdir, neden öldü? Ömer Saçaklıoğlu hastalığı neydi?

İş adamı Ömer Saçaklıoğlu'nun vefat haberi ajanslar tarafından son dakika haberi olarak geldi. 1958 yılında doğan ve Doğa Okulları'nın eski sahibi Ömer Saçaklıoğlu'nun hayatı merak edilmeye başlandı. Bir süredir kanser tedavisi gören Doğa Koleji'nin eski sahibi Ömer Saçaklıoğlu kimdir, neden öldü? Ömer Saçaklıoğlu kaç yaşında öldü, hastalığı neydi?

ÖMER SAÇAKLIOĞLU KİMDİR?

Bir süredir kanser tedavisi gören Ömer Saçaklıoğlu 65 yaşında vefat etti. 1958 Şanlıurfa doğumlu iş adamının ölüm haberinin ardından hayatına dair detaylar merak edildi. Ömer Saçaklıoğlu, 2016 yılında Doğa Koleji'nin satın almıştı. Metal Yapı Konut'un kurucusu Ömer Saçaklıoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.