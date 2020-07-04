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kimdir, neden öldü? neydi?

Doğa Koleji’nin eski sahibi ’nun ölüm haberi son dakika olarak duyuruldu. Bir süredir kanser tedavisi gören iş adamı küçük yaşlardan itibaren ticaret hayatına atılmasıyla tanınıyordu. 2016 yılında Doğa Koleji'ni satın alan ardından yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle dikkatleri üzerine çeken Ömer Saçaklıoğlu, ölümünün ardından hayatına dair detaylar merak edilmeye başlandı. Aslen Şanlıurfalı olan , kaç yaşında ve neden öldü? neydi?

Giriş Tarihi: 4.7.2020 14:44 Son Güncelleme: 4.7.2020 14:56 ABONE OL
Ömer Saçaklıoğlu kimdir, neden öldü? Ömer Saçaklıoğlu hastalığı neydi?

İş adamı 'nun vefat haberi ajanslar tarafından son dakika haberi olarak geldi. 1958 yılında doğan ve Doğa Okulları'nın eski sahibi Ömer Saçaklıoğlu'nun hayatı merak edilmeye başlandı. Bir süredir kanser tedavisi gören Doğa Koleji'nin eski sahibi , neden öldü? Ömer Saçaklıoğlu kaç yaşında öldü, hastalığı neydi?

ÖMER SAÇAKLIOĞLU KİMDİR?

Bir süredir kanser tedavisi gören Ömer Saçaklıoğlu 65 yaşında vefat etti. 1958 Şanlıurfa doğumlu iş adamının ölüm haberinin ardından hayatına dair detaylar merak edildi. Ömer Saçaklıoğlu, 2016 yılında Doğa Koleji'nin satın almıştı. Metal Yapı Konut'un kurucusu Ömer Saçaklıoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ömer Saçaklıoğlu kimdir, neden öldü? Ömer Saçaklıoğlu hastalığı neydi?

ÖMER SAÇAKLIOĞLU HAYATI

Bir süredir kanser tedavisi gören Saçaklıoğlu, 1958 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ticari hayatın içerisinde yer alan enerji ve tekstil sektörlerinde yer aldıktan sonra konut üreterek inşaat sektöründe büyüdü. 2016 yılında Doğa Koleji'ni satın alarak dikkatleri üzerine çeken Ömer Saçaklıoğlu, 2019 yılında okulların girdiği mali darboğazın ardından kurumun yönetimini İTÜ tarafından kurulan vakfa devretmişti.

ÖMER SAÇAKLIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Ömer Saçaklıoğlu'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyor. Ömer Saçaklıoğlu 62 yaşında vefat etti.

Ömer Saçaklıoğlu kimdir, neden öldü? Ömer Saçaklıoğlu hastalığı neydi?
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Ömer Saçaklıoğlu kimdir, neden öldü? Ömer Saçaklıoğlu hastalığı neydi?
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