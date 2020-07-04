Esenyurt’ta çöp kamyonu kadını ezdi

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Mandıra Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki çöp konteynırını boşaltmak için bekleyen Rıdvan A. isimli sürücünün kontrolündeki çöp kamyonu beklemeye başladı. Arkada bulunan temizlik görevlileri konteynırı boşaltmak için çalışmaya başladı.Nergis Çiftçi A. isimli bir kadın marketten ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmek için çöp kamyonunun önünde beklemeye başladı. Bu sırada çöp kamyonunun sürücüsü Rıdvan A. önünde bekleyen kadını fark etmeyerek bir anda hareket edince, Nergis Çiftçi A. isimli kadını altına alarak ezdi.Çöp kamyonu sürücüsü Rıdvan A., neye uğradığını şaşırdı, aracın arkasında bulunan temizlik görevlileri de indi. Bu sırada geri kaçan kamyon kadının üzerinden bir kez daha geçti. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen kadına müdahale ederek kamyon altındaki kadın sıkıştığı yerden çıkarttı.Kaza sonrası araç sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek, ekipler kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Nergis Çiftçi A., ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayatı tehlikelisinin olduğu öğrenildi.Çöp kamyoneti sürücüsü Rıdvan A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü.