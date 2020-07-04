Eski eşine 9 kurşun sıktı

İstanbul'da boşandığı eşinde kalan çocuklarını almak için eve giden Fatma Yılmaz çocukları zorla götürmek isteyince eski eşi Murat Yavuz'un silahlı saldırısına uğradı. Yılmaz, ağır yaralanırken, saldırgan eski eşi gözaltına alındı. Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi, Cüneyt Sokak'ta meydana geldi. 2016 yılında boşanan çiftin 11 ve 7 yaşlarındaki çocukarı anne çalışmadığı için babalarında kalıyordu. İddiaya göre, Fatma Yılmaz, boşandığı eşi Murat Yavuz'un evine icra yoluyla çocuklarını almaya gitti. Pedagog çocuklarla bir süre konuştu ama çocuklar babalarında kalmak istedi. Bunun üzerine anne çocukları götürmek için zorladı. Tartışma büyüyünce pedagog ve Fatma Yılmaz arabaya bindi, bu sırada elinde silahla gelen Murat Yavuz eski eşine 9 el kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Yılmaz tesadüfen yoldan geçen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli Murat Yavuz'u gözaltına aldı. Yavuz'un ilk ifadesinde; "Çocuklar annelerine gitmek istemedi. Aramızda tartışma çıktı. Ben de olayı gerçekleştirdim" dediği ileri sürüldü.