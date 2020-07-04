Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gediz'de otomobil TIR'a çarptı: 3 yaralı

Gediz'de otomobil TIR'a çarptı: 3 yaralı

'nın Gediz ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 20:52 ABONE OL
Gediz'de otomobil TIR'a çarptı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde, Gediz-Kütahya yolundaki Eskigediz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Zekai Örük'ün (51) kullandığı 26 NN 629 plakalı otomobil, Ali Y. yönetimindeki 26 LE 900 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Zekai ile yanında bulunan eşi Fadime (49) ve kızı Esma Örük (15) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı aile, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Gediz'de otomobil TIR'a çarptı: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA