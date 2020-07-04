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’na giren dünyanın en yaşlı kedisi öldü

İngiltere'de dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen 31 yaşındaki ’ın hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 13:29 ABONE OL
Guiness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en yaşlı kedisi öldü

İngiltere'nin Devon kentinde yaşayan Michele Heritage'e (52) ait Rubble adlı kedi 31 yaşında hayatını kaybetti. Margaret Thatcher'ın hâlâ iktidarda olduğu ve 1988'te doğan Rubble adlı kedi, Michele Heritage'in 20'inci yaş günü hediyesiydi. Heritage, kedisi Rubble'a çocuğu olmadığı için çocuğu yerine koyduğunu ve bu sebeple kedisinin bu kadar uzun ömürlü olduğunu ifade etti. Heritage, kedisi Rubble'ın son günlerinde çok hızlı yaşlandığını ve yemek yemeyi bıraktığını ifade etti.

GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRMİŞTİ

Rubble, 2016'da Texas'ta hayatını kaybeden bir Siyam kedisinden sonra Guiness Rekorlar Kitabı'na 'Dünyanın en yaşlı kedisi' olarak geçti. Dünya tarihinde en yaşlı kedi unvanı, 3 Ağustos 1967'de doğan ve 6 Ağustos 2005 yılında ölen Creme Puff adlı kediye ait. Creme Puff tam olarak 38 yıl 3 gün yaşadı.

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Guiness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en yaşlı kedisi öldü
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