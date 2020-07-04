Son Dakika Haber- Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 4-5 Temmuz 2020 bu hafta sonu ile bugün sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?

Salgının ilk zamanlarında tedbir amaçlı olarak yapılan hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen sınavlar nedeniyle belirlenen saat aralıklarında uygulanmıştı. Vatandaşlar şimdiden önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günlerinde kısıtlamanın yapılıp yapılmayacağını merak ederken gözler bütün hafta boyunca yetkili isimlerin konuya ilişkin açıklamalarına çevrilmişti. Peki, 4-5 Temmuz bugün sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri…
Uzun bir süredir gündemin en önemli maddesi haline gelen sokağa çıkma yasağı kısıtlaması için araştırmalar bugün hız kazandı. Vatandaşlar hafta sonu kısıtlamalarının yeniden uygulamaya geçip geçmeyeceğini merak ediyor…
BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Geçtiğimiz hafta YKS sınavı nedeniyle virüsün bulaş riskine tedbiren belirli saat aralıklarında kısıtlama uygulanmıştı. Çarşamba gününe gelinmesiyle beraber milyonlarca vatandaş bu Cumartesi Pazar günü kısıtlamanın olup olmayacağını merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu için kısıtlama genelgesi yayımlamadı. Bu durumda bugün vatandaşlar tedbirlere uyarak kısıtlamasız hafta sonunun tadını çıkaracak.
4-5 TEMMUZ BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Bilim Kurulu tavsiyelerinin Bakanlar Kurulunda değerlendirildiği sokağa çıkma yasağı hususu, salgın riskini azaltma noktasında büyük önem arz ediyor. Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağı hususunda herhangi bir açıklama yer almazken, yasağın tamamıyla olumsuz durumu önlemek için alındığı biliniyor. Bu noktada çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı ve kabine toplantısına verilen tavsiyelerin, 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda belirleyici olması bekleniyordu. Ancak, bu hafta gerçekleşen kabine ve Bilim Kurulu toplantısı kararları arasında sokağa çıkma yasağına yönelik herhangi bir bilgi yer almadı.
Sokağa çıkma yasağı gibi yasakların kalkmasıyla birlikte vaka sayılarında artışların gözlemlendiğini hatırlatan Koca, şu ifadelerde bulundu;
"Yeni vaka sayılarımızda binin altına inme başarısından sonra yakın günlerdeki artışlardan sonra bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu gelişmelerin dünyadakilerle paralel olmadığını bilmeliyiz."
"Vaka sayılarındaki artışlar kontrol altına alınabilecek artışlardır. Yapmamız gereken gündelik hayatımızda, tedbire uygun seçenekleri aramaktır. Salgınla mücadele bizlerden imkansız olanı istemiyor."
"Hayatımıza elden geldiğince bir düzen vermemizi gerektiriyor. Hastanelerimizde yatan hasta sayısının oldukça yüksek, ölüm oranlarının da yüksek olduğu günlerde hekimlerimizden, sağlık çalışanlarımızdan bahsettik."