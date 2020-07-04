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İki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola fırladı

'te iki otomobilin çarpışması sonucu LPG tankı yerinden çıkarak yola fırladığı ve faciadan dönüldüğü kazada 2'si çocuk 6 kişinin yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 12:24 Son Güncelleme: 4.7.2020 12:43 ABONE OL
İki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola fırladı

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden 'e giden Mustafa T. yönetimindeki 34 FU 1695 plakalı Dacia marka otomobil, Eski Tabur mevkisinde önünde seyreden Veysel E. yönetimindeki 78 AG 468 plakalı otomobilin Belediye Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü önündeki kavşaktan sola dönüş yaptığı sırada yandan çarptı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola fırladı

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savrulurken, 78 AG 468 plakalı otomobilin gaz yakıt tankı yerinden çıkarak yola fırladı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola fırladı

GAZ TANKI ŞANS ESERİ PATLAMADI

Gaz tankının şans eseri patlamadığı sonrası gürültüyü duyarak dışarı çıkan itfaiye ekipleri yaralıların yardımına koştu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola fırladı

Kazada, sürücülerle birlikte Şenol T., Yahya F., Perihan T. ve Şevval S. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola fırladı

İtfaiye ekipleri ise yola fırlayan gaz yakıt tankını kontrol ederek otomobilin bagajına geri koydu.

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İki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola fırladı
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