İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İstanbul Emniyeti Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İlçesi'nde bir şahsın uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığı bilgisinin edinilmesi üzerine bahse konu şahsın Mehmet A., (18) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs üzerinde yapılan aramada; 26.52 gram Hint Keneviri, 2.98 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 milimetre fişek, 1 adet Rambo bıçağı, 510 TL para ele geçirildi.

İkamette bulunan Hamdullah A. (22) ve Adem B., (21) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan Hamdullah A., ve Adem B., isimli şahıslar adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. Mehmet A., isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.