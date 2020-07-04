İşyerini kapatıp gitti, kendisinden bir daha haber alınamadı

"BEN ONU TERK EDERİM AMA O ASLA TERK ETMEZ"

Eşinin kayıp haberini aldıkları anı ve sonrası anlatan Gülzerin Çiğnitaş, "Eşimin kuzeni aradı beni 'arıyorum ulaşamıyorum' dedi. Bende 'işim vardı ben gidemedim' dedim. Sonrasında işyerine eşimin ablasına gönderdim 'bir bir bak', dükkanda olup olmadığına bakması için, gidince bir sürede beklemiş. Geldiğinde 'Ayhan yok' dedi. Bende 1-2 saat bekledikten sonra oğlumu alıp eşimin işyerine gittim. Şeker hastalığı var diye de bayılmıştır diye düşündüm. Aradım ulaşamadım, dükkanın camından baktığımda cep telefonunu gördüm. Çevredeki esnafa sorduk, onlarda görmediklerini söylediler. 3 gün geçtikten sonra aklıma her şey geliyor. Bu adam öldü mü kaldı mı, hayatta yapmayacağı şey. Ben onu terk ederim ama o asla terk etmez. Eşimi duyanlar görenler lütfen karakola haber versinler" dedi.