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Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı

’de, oto kiralama işi yapan , teslim edilmeyen otomobilin yerini tespit ederek aracı almaya gittiğinde aracın arka koltuğundaki cesedi görerek polise haber verdi. Kimliği belirlenemeyen kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsiye gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 18:18 Son Güncelleme: 4.7.2020 18:25 ABONE OL
Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynaşlı ilçesinde araç kiralama işletme Şenay Köroğlu, 06 DY 0409 plakalı otomobilini 10 gün önce Tekin K. isimli kişiye kiraladı. Kiralanan araç zamanında geri getirilmeyince Şenay Köroğlu, GPS yardımıyla aracının Yeşiltepe Mahallesi 118 Sokak'ta olduğunu öğrendi. Aracının yanına giden Şenay Köroğlu, aracını kontrol ederken arka koltukta bir kişinin hareketsiz yattığını görerek polise haber verdi.



ARACI KİRALAYAN KİŞİYE ULAŞILAMADI
Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede ölen kişinin vücudunda yara ve darp izine rastlamadı. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aracı kiralayan Tekin K.'ye ise ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı
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