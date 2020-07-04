Bakan Koca açıklama: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden birisi de sokağa çıkma yasaklarıydı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtına açıklık getirdi. Böylelikle kafalardaki soru işaretleri bir nebzede olsa gitmiş oldu. Buna göre; Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama geldi mi?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Corona virüsü salgınıyla mücadelede alınan tedbirler arasında sokağa çıkma yasağı bulunuyordu. En son yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında Bakan Fahrettin Koca kısıtlamalara yönelik açıklamada bulundu. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediği bildirildi. Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.