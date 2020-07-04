Bakan Koca açıklama: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden birisi de sokağa çıkma yasaklarıydı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtına açıklık getirdi. Böylelikle kafalardaki soru işaretleri bir nebzede olsa gitmiş oldu. Buna göre; Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama geldi mi?
Corona virüsü salgınıyla mücadelede alınan tedbirler arasında sokağa çıkma yasağı bulunuyordu. En son yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında Bakan Fahrettin Koca kısıtlamalara yönelik açıklamada bulundu. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediği bildirildi. Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi