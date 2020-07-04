Bakan Koca açıklama: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

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Bakan Koca açıklama: ? 2020 Kurban 'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Diyanet takvimine göre Kurban 31 Temmuz 2020 tarihine denk gelirken bayramda sokağa çıkma yasağına ilişkin güncel açıklamalar takip ediliyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı’nda 4 günlük kısıtlama kararı getirilmişti. Şimdi ise gözler sorusunun yanıtına çevrildi. Buna göre, ’nda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Giriş Tarihi: 4.7.2020 12:35 Son Güncelleme: 4.7.2020 12:40 ABONE OL
Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, kısıtlama geldi mi?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden birisi de sokağa çıkma yasaklarıydı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca, Kurban 'nda sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtına açıklık getirdi. Böylelikle kafalardaki soru işaretleri bir nebzede olsa gitmiş oldu. Buna göre; 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama geldi mi?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Corona virüsü salgınıyla mücadelede alınan tedbirler arasında sokağa çıkma yasağı bulunuyordu. En son yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında Bakan Fahrettin Koca kısıtlamalara yönelik açıklamada bulundu. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediği bildirildi. Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, kısıtlama geldi mi?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban 'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, kısıtlama geldi mi?
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Bakan Koca açıklama: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
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