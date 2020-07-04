MPİ ile 4 Temmuz 2020 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar! Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta?

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MPİ ile 4 Temmuz 2020 sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar! Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta?

Her hafta olduğu gibi bu cumartesi de binlerce şans oyunu sever sonuçları için şimdiden bekleyişe geçti. Son olarak bu Çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Büyük ikramiyenin 1.112.024,16 TL olduğu bilinirken Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı. Peki, 4 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İdaresi MPİ ile bilet sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar burada!

Giriş Tarihi: 4.7.2020 20:28 Son Güncelleme: 4.7.2020 20:28 ABONE OL
MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar! 4 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta?

İdaresi (MPİ) tarafından Cumartesi günleri çekilen sonuçları MPİ tarafından bugün yapılan canlı çekilişle belli oluyor. Kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye sahibi olmak umuduyla bilet alan şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını heyecanla bekliyor. Peki, 4 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile bilet sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar burada!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 TEMMUZ MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 1.112.024,16 TL devretmişti. Bunun ardından da bu şans oyununa ilgi arttı...

MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar! 4 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 TEMMUZ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

çekilişi, 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü Ankara'da İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar! 4 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta?
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MPİ ile 4 Temmuz 2020 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar! Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta?
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