MPİ ile 4 Temmuz 2020 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar! Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından bugün yapılan canlı çekilişle belli oluyor. Kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye sahibi olmak umuduyla bilet alan şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını heyecanla bekliyor. Peki, 4 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile bilet sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar burada!
Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 1.112.024,16 TL devretmişti. Bunun ardından da bu şans oyununa ilgi arttı...
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 TEMMUZ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI
Sayısal Loto çekilişi, 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.