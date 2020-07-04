Rüyada kedi görmek nedir, ne anlama gelir? Rüyada yavru, beyaz, kara kedi görmek - rüya tabirleri

Rüyada kedi görmek bazen çok hayırlı iken bazen de şer ile tabir edilmektedirler. Rüyalara her şey girebilir ancak kediler, günlük hayatta da karşılaşıldığı için daha sık girmektedir. Peki rüyada bir sürü kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi görmenin anlamları nelerdir? Rüyada kedi görmek, rüyada kedi görmek ne anlama gelir, rüyada kedi görmek diyanet gibi pek çok sorunun cevabı bu yazıda...

Rüyada Yavru Kedi Görmek

Rüyada yavru kedi görmek, rüya sahibinin iş ve aile hayatında çok büyük yardımlarda bulunduğu, çok emeğinin geçtiği ve her isteğini yaptığı bir kişiden nankörlük göreceğine işaret etmektedir. Aynı zamanda da rüya sahibinin değer verdiği kişileri uzun süredir boşladığına delalet eder.

Rüyada Kara Kedi Görmek

Rüyada siyah kedi görmek, rüya sahibinin kederden, sıkıntıdan kurtulacağına işaret eder. Rüyasında kara kedi gören kişi uzun süre büyük sıkıntılar çekse de sabredip huzura kavuşacağının habercisidir.

Rüyada Beyaz Kedi Görmek

Rüyada beyaz kedi görmek hayırların habercisidir. Rüya sahibinin aile hayatındaki mutluluğunu çekemeyen kimselerin olduğuna tabir edilir. Rüyada beyaz kedi görmenin bir diğer anlamı ise aile ve iş hayatındaki sıkıntı günlerin yaklaştığıdır.

Rüyada Kedi Saldırması

Rüyada kedi saldırması, rüya sahibinin rahat edeceği bir seneye tabir edilir. Rüya sahibi rüyada zarar görüyorsa bu meşakkatli işlerin onu beklediği anlamına gelir.

Rüyada Kedi Sevmek

Rüyada kedi sevmek, rüya sahibine kendisini sevdirmek isteyen bir kişi olduğuna delalet edilir. Bu kedi bir sokak kedisi ise manasız sözler anlamına gelir. Aynı zamanda kendisini halka sevdirmeye çalışan kimse demektir.

Rüyada Kedi Isırması

Rüyada kedi ısırması düşmanları def etmeye delalettir. Bazen de fesat kişi anlamına gelir Rüyada kedi ısırdığını görmek, halk hakkında adalet ve dünya durumunun bozulması anlamına da gelir. Birçok yorumu olan rüyalardandır.

Rüyada Evde Kedi Görmek

Rüyada evde kedi görmek, rüya sahibinin çok ilginç bir kişiliği olduğuna işaret eder. Aynı zamanda bu kişi empati yapma konusunda çok başarısızdır.

Rüyada Kedi Tırmalaması

Rüyada kedi tırmalaması, musibet anlamına gelir. Bu rüyayı gören kişinin başına bazı tatsız olaylar gelecektir. Kişinin huzuru, neşesi ve keyfi kaçacaktır.

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Rüyada Sarı Kedi Görmek

Rüyada görülen sarı kedi kolay yoldan kazanılan para demektir. Rüya sahibinin kötü kimselere bulaşıp haksız kazanç elde edeceğine delalet eder.

Rüyada Birden Fazla Kedi Görmek

Rüyada fazla kedi görmek, ev içerisinde çıkacak olan huzursuzluklara delalet eder. Ancak bazı tabircilere göre de bolluk ve berekettir.

Rüyada Kedi Beslemek

Kişinin emrinde çalışan kişilere işaret eder. Aynı zamanda öfkesini dizginleyen kimseye de yorulmaktadır.

Rüyada Eve Kedi Girmesi

Eve girecek olan hırsıza yorulmaktadır. Eğer eve giren kedi yemek yerse, hırsızın bazı malları çalacağı anlamına gelir. Uyarıcı bir rüyadır.

Rüyada Kedi Kovalamak

Rüya sahibinin uzun uğraşlar verip çabaladığı işleri bozmak için uğraşan bir kişinin kendi kazdığı kuyuya düşeceği anlamına gelir. Bu kişi kendisi gibi olan düzenbaz kişilere ibret olacak bir hale gelecektir.

Rüyada Ölü Kedi Görmek

Rüya sahibinin kendisine ayak bağı olan bir kişiden kurtulmasına ve bu sayede zenginliğe ulaşmasına yorulur. Bu rüyayı gören kişi yakın zamanda huzura ve mutluluğa erişecektir.

Rüyada Kedi Doğurmak

Rüyada kedi doğurmak, kişinin gerçek hayatında umutsuz veya depresif olacağına delalet eder. Umutsuzluk ile yorumlanan bir rüyadır.

Rüyada Gri Kedi Görmek

Rüyada gri kedi sevmek kişinin yaşadığı talihsizliklerin sona ermesi anlamına gelir. Ancak saldırgan bir gri kedi görmek yakın zaman içerisinde birçok düşman edineceği anlamına gelir. Uyarıcı bir rüyadır.

Rüyada Kedi Sahiplenmek

Rüyada kedi sahibi olmak ile ilgili belirli bir yorum bulunmamaktadır. Bazı durumlarda hayırlı bazı durumlarda ise şer ile yorumlanmış bir rüyadır.

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