Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABER - 4 Temmuz 2020 Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısı son durum! Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

HABER - 4 Temmuz 2020 Günlük korona tablosu ile vaka, ölü sayısı son durum! Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

vaka, ölü ve iyileşen sayısı her gün günlük korona tablosu ile haberi olarak kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günün verilerine göre ülkemizde 24 saat içerisinde bin 117 kişiye Covid-19 teşhisi konurken 19 vatandaşımız ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, 4 Temmuz Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 4.7.2020 18:55 Son Güncelleme: 4.7.2020 18:55 ABONE OL
Son dakika gelişmeler! 4 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısı son durum!

vaka sayısı gelişmeleri… Her gün binlerce kişiye Covid-19 testi uygulanırken yapılan testlerde halen pozitif vakalara rastlanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; her gün güncel rakamları kamuoyuna sosyal medya hesabından duyururken bugüne dair vaka, ölü ve iyileşen sayıları da vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte 4 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika korona tablosu!

4 TEMMUZ BUGÜN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Bir süre pozitif hasta sayılarında yaşanan azalma şimdilerde yerini durgunluğa bırakırken milyonlar her gün akşam saatlerinde tarafından yayımlanan günlük korona tablosuna kilitleniyor. Eski hayata dönüş için uzmanlar her fırsatta sosyal mesafe kurallarına değiniyor. Bugüne dair Türkiye corona virüsü vaka sayısı ise henüz açıklanmadı…

Son dakika gelişmeler! 4 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısı son durum!

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI SON DURUM!

, geçtiğimiz gün son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 186'ya yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 186'ya yükseldi. Bugün toplam 25 bin 141 test yapılırken, bin 172 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 203 bin 456 oldu. Bugünkü bin 313 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 178 bin 278'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 374, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 82 olduğu açıklandı.

Son dakika gelişmeler! 4 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısı son durum!

Kartal Dr. lütfi kırdar şehir hastanesi açılış töreni, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşti. törene erdoğan'ın yanı sıra sağlık bakanı dr. fahrettin koca da katıldı.

Törende konuşma yapan Koca, "Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım" dedi.

"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de, vatandaşlarımız da bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım. Kısaca Temizlik-Maske-Mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım."

Son dakika gelişmeler! 4 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısı son durum!

İşte corona vaka ve ölü sayısına ilişkin gelişmeler ve Bakan Koca'nın değerlendirmeleri…

24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.

Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı.

Son dakika gelişmeler! 4 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısı son durum!

Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000'i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz. http://covid19.saglik.gov.tr

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABER - 4 Temmuz 2020 Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısı son durum! Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA