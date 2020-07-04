SON DAKİKA HABER - 4 Temmuz 2020 Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısı son durum! Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri… Her gün binlerce kişiye Covid-19 testi uygulanırken yapılan testlerde halen pozitif vakalara rastlanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; her gün güncel rakamları kamuoyuna sosyal medya hesabından duyururken bugüne dair vaka, ölü ve iyileşen sayıları da vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte 4 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika korona tablosu!

4 TEMMUZ BUGÜN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Bir süre pozitif hasta sayılarında yaşanan azalma şimdilerde yerini durgunluğa bırakırken milyonlar her gün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan günlük korona tablosuna kilitleniyor. Eski hayata dönüş için uzmanlar her fırsatta sosyal mesafe kurallarına değiniyor. Bugüne dair Türkiye corona virüsü vaka sayısı ise henüz açıklanmadı…