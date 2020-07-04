SON DAKİKA HABER - 4 Temmuz 2020 Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısı son durum! Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri… Her gün binlerce kişiye Covid-19 testi uygulanırken yapılan testlerde halen pozitif vakalara rastlanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; her gün güncel rakamları kamuoyuna sosyal medya hesabından duyururken bugüne dair vaka, ölü ve iyileşen sayıları da vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte 4 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika korona tablosu!
Bir süre pozitif hasta sayılarında yaşanan azalma şimdilerde yerini durgunluğa bırakırken milyonlar her gün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan günlük korona tablosuna kilitleniyor. Eski hayata dönüş için uzmanlar her fırsatta sosyal mesafe kurallarına değiniyor. Bugüne dair Türkiye corona virüsü vaka sayısı ise henüz açıklanmadı…
Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz gün son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 186'ya yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 186'ya yükseldi. Bugün toplam 25 bin 141 test yapılırken, bin 172 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 203 bin 456 oldu. Bugünkü bin 313 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 178 bin 278'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 374, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 82 olduğu açıklandı.
Kartal Dr. lütfi kırdar şehir hastanesi açılış töreni, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşti. törene erdoğan'ın yanı sıra sağlık bakanı dr. fahrettin koca da katıldı.
Törende konuşma yapan Koca, "Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım" dedi.
"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de, vatandaşlarımız da bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım. Kısaca Temizlik-Maske-Mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım."
İşte corona vaka ve ölü sayısına ilişkin son dakika gelişmeler ve Bakan Koca'nın değerlendirmeleri…
24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.
Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı.
Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000'i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz. http://covid19.saglik.gov.tr