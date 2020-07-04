Son dakika haber: 4 Temmuz Türkiye corona ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Covid 19 tablosu ile Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum

Corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Covid 19 corona tablosunda Türkiye'de vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı gibi bilgiler yer alıyor. 3 Temmuz tarihli açıklanan verilerde vefat sayısı 19, vaka sayısı bin 172, test sayısı 52 bin 141 olarak kayıtlara geçti. Bakan Koca twitter hesabından duyurduğu verilerle birlikte sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine dikkat çekiyor. Peki Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 4 Temmuz Türkiye corona virüsü (Covid-19) ölü ve vaka sayısı son durum açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye'de vaka ve ölü sayısına ilişkin son dakika haberinin detayları…

TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU: 4 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

4 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin veriler henüz açıklanmadı. Bakan Koca tarafından 4 Temmuz'a ilişkin vaka ve ölü sayısı hakkında günlük tablo açıklanınca haberimizdeki yer alacaktır.

İşte corona vaka ve ölü sayısına ilişkin son dakika gelişmeler ve Bakan Koca'nın değerlendirmeleri…