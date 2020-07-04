Süet ayakkabı nasıl temizlenir? En kolay ve etkili süet ayakkabı temizleme yöntemleri

Her dönemin modası olan süet ayakkabılar gündelik hayatta çok sık kullanılır. Süet ayakkabı tercih edenlerin tek sıkıntısı ayakkabılarını nasıl temizleyeceğidir. Çünkü süet ayakkabılar zor kumaşlardan yapıldığı için boya Kabul etmemektedir. Deterjan veya ıslak bez süet ayakkabınızın kalitesini bozar. Kirlenen süet ayakkabınızın kısa sürede tekrar yeni görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için çok kolay ve etkili süet ayakkabı temizleme yöntemlerinden ve püf noktalarından bahsedeceğiz...

Süet ayakkabı makinede yıkanır mı?

Süet ayakkabılar kesinlikle makinede yıkanmamalıdır. Süet ayakkabılarınızı makinede yıkarsanız eğer ayakkabının kumaşı derinleşir ve kalınlaşır.

Süet ayakkabı temizlerken dikkat edilmesi gerekenler:

Ayakkabınızı ıslakken fırçalamayın.

Fırçalama işlemini tek yönde yapın.

Silerken fazla bastırmayın.

Güneş ışığında kurutmayın.

Ayakkabınızın içini kağıtla doldurarak şekil bozukluğunu önleyin.

Süet ayakkabı nasıl temizlenir?

Süet ayakkabılar temizlenirken mutlaka nemli bez kullanılmalıdır. Bezinizin microfiber olması ise tavsiye edilir. Çünkü mikrofiber bezler süete zarar vermeden temizleyebilir. Süet ayakkabı temizliğinde bu malzemelerden faydalanabilirsiniz:

Süet Ayakkabı Zımparası

Süet Ayakkabı Fırçası

Süet Ayakkabı Süngeri

Süet Ayakkabı Silgisi

Süet Ayakkabı Spreyi

Temizlik ve bakımına en çok özen gösterilmesi gereken ayakkabı açık renkli süet ayakkabılardır. Süet ayakkabı bakımı yapacaklar özenle ve çok hassas davranmalıdır. Süet ayakkabılar suya karşı çok hassastır. Süet ayakkabılarınızı temizlerken mutlaka kuru olmasına özen göstermelisiniz. Süet ayakkabı zımparası diğer materyallere göre daha az işlevseldir.

Süet ayakkabı temizleme süngeri, özel yapısı sayesinde yüzeylerde yarattığı statik etkiyle kir ve tozu uzaklaştırır. Süet ayakkabınızdaki tüyleri canladırır. Süet ayakkabı temizleme süngeri süet ayakkabı bakımı için ideal bir üründür. Ayakkabı yüzeyini daha iyi temizlemek için temizleme köpüğü ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

Süet ayakkabı silgisi, fırçalama işlemi bittikten sonra çıkmayan sürtme izleri için kullanılmaktadır. Lekeleri sülerken fazla bastırmamaya özen göstermelisiniz.

Süet ayakkabınızın temizleme işlemi bittikten sonra ayakkabınızın içini kağıtla doldurarak şekil bozukluğunu önleyebilirsiniz. Süet ayakkabınızı nemli bezle ya da süngerle iyice temizledikten sonra kurumaya bırakınız. Kuruduğuna emin olduktan sonra süet ayakkabı temizleme spreyini 15 cm mesafe olacak şekilde ayakkabınıza eşit miktarda sıkınız ve tekrar kurumaya bırakınız. Artık ayakkabınızın daha güzel bir görünüme ulaştığını fark edeceksiniz.

Süet bot nasıl temizlenir?

Süet botlar; süet ayakkabı fırçası, süet ayakkabı süngeri ve süet ayakkabı spreyi ile rahatça temizlenebilmektedir. Süet ayakkabınızın kumaşına zarar vermemek için tek yapmanız gereken özenle ve çok hassas davranmanızdır. Süet ayakkabılar suya karşı çok hassastır. Süet botlarınızı temizlerken mutlaka kuru olmasına özen göstermelisiniz.

Adım adım süet ayakkabı temizleme işlemleri:

Bir süet fırçası al ve ayakkabılarının kuru olduğundan emin ol.

Kiri çıkarmak için ayakkabıyı hafifçe fırçala.

Sürtme izlerini çıkarmak için sertçe fırçala.

Sürtme izleri geçmezse silgi kullan.

Süet ayakkabı spreyini 15 cm mesafa ile ayakkabının her yerine sık.

Ayakkabıların şeklini bozmamak için kağıt veya ayakkabı kalıbı yerleştir.

Ayakkabıları en az bir gece kurumaya bırak.

Ayrıca:

Sakız ve ağda gibi lekeler için ayakkabıları buzluğa koy. (Bu şekilde sakız ve ağdanın sertleştiğini göreceksin ve daha rahat soyabilirsin.)

Kan lekesi varsa pamuk ve oksijenli suyla temizle.

Mürekkep lekesi için mürekkep kurumadan zımpara kağıdı kullan.

Süet ayakkabılarımı lekelerden nasıl koruyabilirim?

Yeni aldığınız süet ayakkabılarınıza süet ayakkabı spreyi sıkarak ayakkabılarınızın lekelenmesini önleyin.

Yağmurlu günlerde süet ayakkabı giymemeye çalışın.

Süet ayakkabılarınızı her kullanımdan sonra süet fırçasıyla hafifçe fırçalayın.

Eski süet ayakkabı yenileme işlemi:

Çok şık ve güzel görünüme sahip süet ayakkabıların bakımları zordur ve kirlendiklerinde çok kötü görünürler. Birkaç pratik yolla eski süet ayakkabınızı yenileyip yeni bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Öncelikle süet ayakkabı fırçası ile kirleri fırçalayın. Aynı yönde fırçalamanız tavsiye edilir. Fırçayla geçmeyen kirleri süet silgisiyle silin ve ardından süet ayakkabı spreyi ile temizleyin. Süet ayakkabınızın temizleme işlemi bittikten sonra ayakkabınızın içini kağıtla doldurarak şekil bozukluğunu önleyebilirsiniz.

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