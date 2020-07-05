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34 yaşındaki kadına aşık olan 70 yaşındaki komşu davalık oldu!

70 yaşındaki yaşlı adam, aynı mahallede oturan genç komşusuna âşık oldu. Genç kadının dikkatini çekmek için, komşusunun balkonuna plastik güller ve aşk mektupları bırakan yaşlı adam yargılanacak.

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Giriş Tarihi: 5.7.2020 17:35 Son Güncelleme: 5.7.2020 17:43 ABONE OL
34 yaşındaki kadına aşık olan 70 yaşındaki komşu davalık oldu!

İstanbul Bayrampaşa'da ikamet eden 70 yaşındaki Hasan Y. aynı mahallede ikamet eden 34 yaşındaki Sibel Y.'ye aşık oldu. Yaşlı adam genç kadına kendi telefon numarasının yazılı olduğu not kağıdı balkonuna attı. Durumu önemsemeyen Sibel Y.'nin dikkatini çekmek isteyen yaşlı adam, günaşırı genç kadının balkonuna plastik güllerle aşk mektupları bırakmaya başladı.

'AŞIK OLDUM'

Mektupların ardı arkası kesilmeyince genç kadın savcılığa başvurdu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan yaşlı adam, genç kadına aşık olduğunu belirtip amacının rahatsızlık vermek olmadığını sadece genç kadının dikkatini çekmek olduğunu belirtti.

DAVA AÇILDI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda yaşlı adam hakkında kişilerin huzur ve sıkını bozma suçundan iddianame düzenledi. İddianamede yaşlı adamın genç kadının evine düzenli olarak plastik güller bırakması ve ısrarla aşk mektubu yazmasıyla huzur bozduğu ileri sürdü. Bir yıla kadar hapsi istenen Hasan Y., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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34 yaşındaki kadına aşık olan 70 yaşındaki komşu davalık oldu!
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