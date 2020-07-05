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Aile hekimliğindeki doktor tıbbi cihazları çaldı!

Şişli’de bulunan Fulya Aile ve Sağlık Merkezi’nde görevli Doktor C.C.İ.’nin sağlık merkezine ait tıbbi cihazları yanında götürüp tekrar getirmediği ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası doktor İ. tıbbi cihazların kendisine ait olduğunu iddia etti. Kaymakamlığın ihbarı sonrası tıbbi cihazları çalan doktor hakkında 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 5.7.2020 12:15 Son Güncelleme: 5.7.2020 12:26 ABONE OL
Aile hekimliğindeki doktor tıbbi cihazları çaldı!

İstanbul Şişli'de bulunan Fulya Aile ve Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor C. C. İ.'nin sağlık merkezine ait tıbbi cihazları yanında götürüp tekrar getirmediği ortaya çıktı. 57 yaşındaki doktor, İstanbul Fulya Aile ve Sağlık Merkezi'nde görevliydi. Doktor İ., geçtiğimiz yıl sağlık merkezinden ayrılırken iddiaya göre sağlık merkezine tıbbi cihazları da yanında götürdü. Doktorun tıbbi cihazları yanında götürmesi Sağlık Ocağının karar defterine de yazıldı ancak doktor İ'nin defteri de yanında götürdüğü ortaya çıktı.

TIBBİ CİHAZLARIDA YANINDA GÖTÜRMÜŞ

Yaşanan olay sağlık ocağı çalışanları tarafından Şişli Kaymakamlığına bildirildi. Kaymakamlık tarafından olayla ilgili ön inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında doktorun Kan santufiş, aspiratör, EKG ve defi bradör cihazlarını yanında götürdüğü, bu malzemelerin sağlık merkezinin demirbaşı olduğunu bildiği halde karar defterine durumu yazarak defterle birlikte sağlık ocağından ayrıldığı belirlendi.

'CİHAZLARI ÇALMADIM, BANA AİT'

Kaymakamlığın incelemesi sonrası sağlık ocağına ait tıbbi cihazları zimmetine geçirdiği anlaşılan doktor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. C. C. İ. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlattı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan doktor, bahse konu malzemelerin kendisine ait olduğunu ve kendisinin aldığını, bu malzemelerin devlete ait olmadığını, bahse konu karar defterini ise kayıp ettiğini anlattı.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Yürütülen soruşturma sonunda C. C. İ'nin sağlık ocağına ait olan tıbbi cihazları yanında götürdüğü ve söz konusu eylemleri ile 'Görevi Kötüye Kullanma' suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında iddianame düzenlendi. Doktor İ. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Aile hekimliğindeki doktor tıbbi cihazları çaldı!
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