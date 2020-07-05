Arkadaşlarını kurtarmak isterken öldü

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar dün son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. İlk patlamadan sağ olarak kurtulan şoför Tepeçınar'ın, Çelik ve diğer yaralıları kurtarmak için geri dönünce meydana gelen ikinci patlamada hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 10 yıldır Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda çalışan Çelik ise 2011 ve 2014'te meydana gelen patlamalardan kurtulmuştu ama önceki gün yaşanan faciada hayatını kaybetti.

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Evli ve 2 çocuk annesi olan Çelik ve evli ve 3 çocuk sahibi olan Tepeçınar için Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camisi'nde dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Tabutları Türk bayrağına sarılı cenazeler için dua edildi. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, Çelik ve Tepeçınar'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Tepeçınar ve Çelik'in cenaze namazlarını ise Ali Erbaş kıldırdı. Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.







FAY HATTI GİBİ YARIK OLUŞTU

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından fay hattı şeklinde oluşan yarık, drone'la havadan görüntülendi. Fabrikanın yıkılan binalarının yakınında bulunan arazide yaklaşık 100 metrelik yarık oluştu. Yer altından geçen kablolar gün yüzüne çıktı.







ASKER OĞLU ANNESİNİN ÖLDÜĞÜNÜ İNTERNETTEN ÖĞRENDİ

Patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in oğlu Ogün Çelik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı'nda askerlik görevini yapıyordu. Yemekhanede yemek yediği anda haberi gördü. Durumu komutanlarına anlatıp ailesi ile görüşmeye çalıştı. İlk etapta annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrenen Çelik, yolda gelirken internet sitelerinde annesinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Annesinin cenazesine katılmak için askerden izinli gelen Ogün Çelik, dayısıyla birlikte cenazede gözyaşı döktü.







'ANNEME YETİŞEMEDİM'

Acılı evlat "Haberi internette gezinirken gördüm. Yemekhanede yemek yerken patlamanın olduğunu öğrendim saat 11.30 gibi falan, komutanımla konuştum o da iznimi ayarladı ve direk geldim buraya. Göremedim, yakalayamadım, yetişemedim. Askere ben 4 ay önce gitmiştim" dedi.







3 YETKİLİYE GÖZALTI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA: AÇTI 3 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen 4 kişinin öldüğü 114 kişinin yaralandığı patlamanın araştırılması için İçişleri bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık idari soruşturma için 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirdi. Müfettişler dün sabah olay yerine giderek incelemelerine başladı.







FAY HATTI GİBİ YARIK OLUŞTU

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından fay hattı şeklinde oluşan yarık, drone'la havadan görüntülendi. Fabrikanın yıkılan binalarının yakınında bulunan arazide yaklaşık 100 metrelik yarık oluştu. Yer altından geçen kablolar gün yüzüne çıktı.

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