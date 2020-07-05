TÜGVA Ayasofya dijital halı dokuması nasıl ve nereden yapılır? Ayasofya 1 milyon imza kampanyası ile TÜGVA dijital halı çağrısı!

TÜGVA'dan Ayasofya'ya dijital halı çağrısı yapılmaya başlandı. Türkiye Gençlik Vakfı tarafından başlatılan çağrı sonucunda Ayasofya'ya dijital halı dokumak isteyenler de belirtilen site üzerinden işlem yapabilecekler. Peki; TÜGVA Ayasofya dijital halısı nasıl yapılır?

TÜGVA AYASOFYA DİJİTAL HALISI

www.sevdamizidokuyoruz.com sitesi üzerinden ad ve soyad girilerek ilgili kısımlardaki bilgiler doldurulur ve gönder işaretine tıklanır. İşlem sonrası açılan sayfada kendi adınıza düzenlemiş olan dijital halı yani imza görülecektir. Bu şekilde telefon, tablet ya da bilgisisayarınıza indirme işlemi yapabilirsiniz.