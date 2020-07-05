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Ayrıldığı kız arkadaşının evini yaktı

’in Edremit ilçesinde Eyüp Y., iddiaya göre ayrıldığı kız arkadaşının Özlem Ş.'nin evini ateşe verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 21:19 ABONE OL
Ayrıldığı kız arkadaşının evini yaktı

Edremit ilçesi Atatürk Mahallesi Kalkım Caddesi üzerinde bulunan Pırlanta evlerinde 11'inci katından alevleri gören vatandaşlar itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye ekipleri uzun çalışmanın sonucunda yangını söndürdü. Özlem Ş.'ye ait ev kullanılmaz hale geldi. Evi ayrıldığı erkek arkadışının yaktığını belirten Özlem Ş., şöyle konuştu:
"Eyüp. Y. evimi yakarak, kayıplara karıştı. Kendisiyle 5 ay öncesine kadar bir birlikteliğim vardı. Kendisinden ayrıldım. Bunu kendisine yediremedi. Kapıma kadar geldi beni tehdit etti. Karakola şikayet ettim. Uzaklaştırma aldırdım. Kızlarımla apartmanın asansörüne bindim. Bizi asansöre kapattı. Sonrasında da evimi ateşe verdi. Kendisinden şikayetçiyim."

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Ayrıldığı kız arkadaşının evini yaktı
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