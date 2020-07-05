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Bahçe hortumu ile çatıya çıkıp yangını söndürmeye çalıştı

’nin Derince ilçesinde bir binada çıkan yangına müdahale etmek isteyen vatandaş, bahçe hortumu ile yanan çatının üzerine çıktı. Elleri yanan vatandaş ekipler tarafından aşağı indirilirken, kısa sürede söndürüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 17:45 ABONE OL
Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Gülbahar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında içeride kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede binanın çatısını saran dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını gören bir vatandaş ise bahçe hortumu ile çatıya çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaş müdahale etmeye çalışırken elleri hafif şekilde yandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, vatandaşı çatıdan indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ayakta tedavisi yapılan vatandaş, daha sonra evine gönderildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evlerinin yandığını gören ev sahibi ise fenalaştı. Baygınlık geçiren vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çıkan yangında evde büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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Bahçe hortumu ile çatıya çıkıp yangını söndürmeye çalıştı
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