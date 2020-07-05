Bataklıkta 54 kişiye tutuklama talebi

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu "Bataklık" kapsamında gözaltına alınan 74 şüphelinin Ankara emniyetindeki işlemleri tamamlandı. Aralarında çetenin elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 67 kişi Ankara Adliyesi'ne getirilirken 7 kişi ise serbest bırakıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt adına suç işleme ve örgüt faaliyeti çerçevesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında gözaltına alınan zanlılar koronavirüs önlemleri kapsamında, aralıklı oturtularak üç otobüsle adliyeye getirildi.Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, sabah adliyeye getirilen 67 şüpheliden 54'ünü "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlarından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Türközmen, 13 şüpheli hakkında da sulh ceza hakimliğinden adli kontrol uygulanması talebinde bulundu.6 şüpheli ve 3 şirket incelemesiyle başlayan soruşturma kapsamında, aralarında iki örgüt liderinin de bulunduğu 94 şüpheli ve bu şüphelilerin bağlantılı olduğu 19 şirkete ulaşıldı. İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Van, Kırşehir, Aydın, Kilis ve Bursa'da 85'i ev, 25'i iş yeri olmak üzere toplam 110 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, örgütün banka hesaplarındaki 70 milyon TL civarındaki mevduata el konuldu. Ayrıca 21 milyon TL değerinde döviz, Türk lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartları, para sayma makinaları ile 21 adet lüks otomobil ele geçirildi.Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru'da faaliyet gösteren Gören'in, uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'da cezaevinden firar ettiği, Hollanda'da da adli kontrol altındayken elektronik kelepçesini kırarak Türkiye'ye kaçtığı öğrenilmişti.Polisinaraştırmalarında, uyuşturucu ticareti asıl faaliyet alanı olan suç örgütünün, FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da belirlendi. Operasyon kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan Halil A. hakkında, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ üyeliğinden soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Halil A.'nın, FETÖ adına kara para akladığı, 2018 yılında başlatılan soruşturmanın hala sürdüğü öğrenildi.