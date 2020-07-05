Bitsin artık bu şiddet

Burdur'un Çavdır ilçesinde yaşayan ve bir yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Sevil Özel (30), önceki gün rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hastane çıkışında da bir mağazada çalışan kızı Menekşe Altun'a (17) uğradı. Mesai bitince eve doğru yürümeye başlayan anne ve kızının önünü, koronavirüs salgının nedeniyle cezaevinden izinli çıkan eski eşi Tarkan Altun (32) kesti. Sustalı bıçağını çıkaran Altun, eski eşine saldırdı. Kızının "Baba yapma" çığlıklarına kulak asmayan Altun, Özel'i 12 yerinden bıçakladı. Altun, kızını "Sırada dayın Ekrem Özel var. Onu da öldüreceğim" diye tehdit ederek kaçtı. Menekşe Altun, "Yoldan geçen bir hemşire anneme ilk müdahaleyi yaptı. Annemin can çekiştiğini gördüm. Keşke annem yerine ben ölseydim" dedi.Kayseri'de Deniz Dal (40) isimli kadın önceki gece bir otomobille Kayseri Şehir Hastanesi'ne bırakıldı. Tedavi altına alınan Dal, kurtarılamadı. Polis ekipleri Dal'ı hastaneye bırakıp kaçan S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. S.Ö.'nün bir süredir beraber yaşadığı Dal ile olay günü tartıştığı, Dal'ın intihar ettiği iddia edildi.Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde İlhan Süngerciler (20), sokakta bulduğu 2 yavru kedi ve bir yavru köpeği eve götürdü. Ancak annesi Nuray Duğrul (54), hayvanları evde istemeyince tartışma çıktı. Süngerciler'in ittiği annesi dengesini kaybedip düşünce başını mermere çarparak öldü. Annesini cep telefonu ile görüntüleyip kaçan oğul yakalanıp tutuklandı.Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Saraycık köyünde yaşayan Halil (62) ve İrfan Öztürk (57) kardeşler arasında arazi anlaşmazlığından kavga çıktı. Bunun üzerine Halil Öztürk, kardeşine tüfekle ateş etti. İrfan Öztürk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.