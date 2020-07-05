Bu köprüden geçmeden düğün yok

Samsun'unBafra ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan, Neşet Ertaş'ın "Köprüden geçti gelin" türküsüne konu olan Çetinkaya Köprüsü'nde gelindamatlar uzun yıllardır dilek tutup suya taş atmadan düğün salonuna gitmiyor. Gelin ve damadın köprüden geçerek dua edip dilek tutarak suya taş atma geleneği yıllardır devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroda görevli polis memuru Ata Üzer ve Yudum Ünlü çiftti de dilek tutup Kızılırmak Nehri'ne taş atıp "Köprüden geçti gelin" türküsü ile köprüden geçti. Çift daha sonra nikah salonuna gitti.