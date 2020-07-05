Çarşamba Ovası’nda susuzluk savaşı

Samsun Çarşamba Ovası'nda susuzluk mücadelesi başladı. Konuyla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulunan Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, bölgede su kanallarının kurumasının ve sondaj sularının azalmasının çiftçileri zor durumda bıraktığını kaydetti.

Su sıkıntısının devam etmesi halinde bölgede çeltik tarlalarının ve şeker pancarının zarar göreceğini kaydeden Akman şunları söyledi:

"Tüm dünyada olduğu gibi Çarşamba ilçemizde de tarımsal üretim alanları küresel iklim değişiklikleri etkileri görülmeye başlandı. Önceki yıllarda sel felaketleri ile mücadele eden çiftçimiz bu yıl da kuraklık ile mücadele etmesi gerekmekte. İlçede özellikle Denizler, Sahil Mahallelerinde kanalların dahi kuruması, sondaj sularının azalmasını çiftçileri zor durumda bıraktı. Bölgede fındık başta olmak üzere çeltik ve soya ürünleri üretilmekte olup, bu yıl büyük gayretlerle faaliyete geçirilmesi kararı alınan ve çalışması için ilçenin tüm kurumlarının üretim yapılması için seferber olduğu şeker pancarı da önemli bir pay sahibi.

CİDDİ KAYBA SEBEP OLABİLİR

Ancak sulama sıkıntısının devam etmesi ürünlerde ciddi kayba sebep olması muhtemeldir. İlçede yıllardır tamamlanamayan drenaj ve sulama projesi tamamlanması halinde ilçenin mücadele etmek zorunda kaldığı sel ve kuraklık problemlerine kesin çözüm olacaktır.

VATANDAŞA DÜŞEN GÖREVLER

Devlet tarafından çözüm yatırım çalışmasının hızlandırılması olarak görülmekle birlikte vatandaşın üzerine düşen sorumluluklarda bulunmakta. Mevcut ve yapılacak kanalların temiz kullanımı da bu anlamda önemlidir. Kanalların içine hasat artıklarının atılmaması çiftçilerin yapabileceği en basit örnek… Diğer taraftan evsel atıkların vatandaş tarafından kanallara atılmaması basit çözümlerden.

Kuraklıkla ilgili bir an önce sulama projesinin Çarşamba Ovasında faaliyete geçirilmesi gerekli. Böylelikle suyun düzenli kullanımı sağlanacak ve su israfının önüne geçilecektir. Yer altı su kaynaklarını hoyratça kullanımının önüne geçilmesi ile dünyada yaşanan kuraklığın Türkiye'nin yüksek üretim potansiyeli olan ovasında yaşanılmasını da engelleyecektir"

2 BİN HEKTAR ETKİLENDİ

Akman ayrıca çeltik, şekerpancarı ve soyaların etkilendiğini kaydederken etkilenen alanın 2 bin hektar civarında olduğunu belirtti.