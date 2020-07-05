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Son dakika: Düğün eğlencesi adı altında terör estirdiler! Polis onları arıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düğün eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına uyulması konusundaki uyarılarına rağmen 'da akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı. Sürekli eğlence bahanesiyle ortalığı birbirine katan şehir eşkıyaları yine yollarda terör estirdi. İstanbul'un çeşitli semtlerinde toplanan gruplar, konvoy halinde yolu trafiğe kapatıp drift yaptı, yüksek sesli müziklerle halay çekti. Koronavirüsü de umursamayan magandaların yaktıkları meşalelerle ortalık dumana boğuldu. Skandal görüntülerin ardından polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 10:09 Son Güncelleme: 5.7.2020 10:18 ABONE OL
Düğün eğlencesi adı altında terör estirdiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düğün eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske kullanılmadığına dair açıklama yapmasına rağmen 'da dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

Düğün eğlencesi adı altında terör estirdiler

Mega kentin çeşitli ilçelerinde düğün için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, yolları kesip meşaleler yakıp ortalığı dumana boğarken, patinaj çekerek de terör estirdi. Polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Düğün eğlencesi adı altında terör estirdiler

Türkiye'de korona virüsüyle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte 'un çeşitli ilçelerinde gruplar, düğün eğlencesi adı altına bir araya geldi.

Düğün eğlencesi adı altında terör estirdiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düğün eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığını belirterek, "Eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler" açıklamasında bulunmasına rağmen 'da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

Düğün eğlencesi adı altında terör estirdiler

KURALLARI HİÇE SAYIP HALAY ÇEKTİLER, PATİNAJLA TERÖR ESTİRDİLER

Şişli, Bakırköy ve Sultanbeyli başta olmak üzere çeşitli ilçelerdeki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Gruptakiler ellerine aldıkları meşalelerle ortalığı dumana boğdu.

Düğün eğlencesi adı altında terör estirdiler

Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptakiler, araçlarla patinaj çekerek terör estirdi.

Düğün eğlencesi adı altında terör estirdiler

Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi.

Düğün eğlencesi adı altında terör estirdiler

EMNİYET MAGANDALARIN PEŞİNDE

Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

Düğün eğlencesi adı altında terör estirdiler

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve çevreye rahatsızlık veren o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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Son dakika: Düğün eğlencesi adı altında terör estirdiler! Polis onları arıyor
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