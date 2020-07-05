Balıkesir Erdek'e bağlı tatil beldesi Ocaklar'da, geçen yıl Kurban Bayramı'nın ikinci günü bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olan Emrah Saltık'a (33), Erdem Turan (23) pompalı tüfekle 3 kez ateş etmişti. Olayda Saltık yara almadan kurtulurken, İstanbul'dan tatile gelen ve başından vurulan 9 yaşındaki Selin Cebeci ile Mehmet Solaklar (46) ve Kenan Balkan (54) hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan Turan ve kendisine yardım eden Ogün Akgün ile Kader kan hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması önceki gün yapıydı. Dava bilirkişi raporlarının beklenmesi için ertelendi.SABAH'a konuşan acılı anne Sinem Cebeci, "Başka Selin'ler gitmesin diye caydırıcı cezalar verilmeli. Kızımın ve iki masum insanın yaşamına mal olan bu cani en ağır şekilde cezalandırılmalı" dedi. Baba Metin Cebeci ise "Canım yanıyor bu katil hak ettiğini bulsun istiyorum" diye konuştu.