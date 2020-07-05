Ev keyfini göklere taşıdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde paraşüt pilotu olan Hasan Kaval (29) bir ilke imza atarak yaptığı atlayışla dünyayı hayrete düşürdü. İngiliz Daily Mail gazetesi, Kaval'ın koltukla yaptığı çılgın atlayışına yer verdi. Ölüdeniz'de 8 yıldır uçuş yapan Kaval, hiçbir güvenlik önlemi almadan koltukta oturur vaziyette bir atlayış gerçekleştirdi. Yıllardır bunun hayalini kuran paraşütçü, kendi imkanlarıyla koltuğa bir televizyon monte etti. Arkadaşlarının yardımıyla pistten kalkış yapan Kaval, önce koltukta ayakkabılarını çıkarıp terliklerini giydi. Havada rahat tavırlarıyla dikkati çeken genç paraşüt pilotu, bir yandan televizyon izlerken bir yandan da cips yiyip kolasını içti. Ölüdeniz manzarasındaki uçuşunu aksiyon kamerasıyla kayıt altına alan Kaval, Belcekız Plajı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Kaval'ın sosyal medya hesaplarına yüklediği görüntü ise kısa zamanda çok sayıda kişinin beğenisini topladı.