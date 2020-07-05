Son dakika: Antalya'da falezlerde bulunan çantadan çıktı! Polis ekipleri harekete geçti

POLİS BATTANİYEYE SARARAK ÇIKARDI

Belirtilen adrese gelen müze görevlisi, tarihi eserin bulunduğu yerden alınıp, müzeye getirilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilk tespitlere göre tarihi eser olduğu belirlenen heykeli buldukları battaniyeye sararak güvenli bir şekilde falezlerden çıkardı.