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Hindistanlı iş adamı, izlediği videodan etkilenip altın maske yaptırdı

medyası Shankar Kurhade isimli iş adamının maskesini konuşuyor. İnternette izlediği videoda bir kişinin gümüş maske yaptırdığını gören iş adamı, bundan etkilenip altın maske yaptırdı. 55 gram ağırlığındaki altın maske yaklaşık 4 bin dolar değerinde.

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Giriş Tarihi: 5.7.2020 17:07 Son Güncelleme: 5.7.2020 17:12 ABONE OL
Hindistanlı iş adamı, izlediği videodan etkilenip altın maske yaptırdı

Hindistanlı iş adamı Shankar Kurhade, koronavirüsten korunmak için altından maske yaptırdı. Yaklaşık 4 bin dolar değerinde altın maske takan Kurhande, maskenin ağırlığının ise 55 gram olduğunu söyledi.

Hindistanlı iş adamı, izlediği videodan etkilenip altın maske yaptırdı

Maharaştra eyaletindeki Pune kentinde yaşayan Kurhade, sosyal medyada gümüş maske takan bir kişinin videosunu gördükten sonra altın maske yaptırmaya karar verdiğini ifade etti.

Hindistanlı iş adamı, izlediği videodan etkilenip altın maske yaptırdı

Hindistanlı iş adamı, altın maskenin virüse karşı koruyuculuğu konusunda emin olmadığını ancak temizlik ve sosyal mesafeye dikkat ettiğini belirtti.

Hindistanlı iş adamı, izlediği videodan etkilenip altın maske yaptırdı

Son verilere göre 675 bin 453 vakanın tespit edildiği 'da, koronavirüs nedeniyle 19 bin 300 kişi hayatını kaybetti.

Hindistanlı iş adamı, izlediği videodan etkilenip altın maske yaptırdı
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Hindistanlı iş adamı, izlediği videodan etkilenip altın maske yaptırdı
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