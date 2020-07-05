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İl Emniyet Müdürü , örgütlerle mücadeleye seri baskınlarla başladılar

Göreve başladığında "Terörle ve suç örgütleriyle kararlı mücadele" mesajı veren İl Emniyet Müdürü , talimatlarını verdiği seri operasyonlarla mesaisine hızlı başladı. 14 günlük süre içerisinde terör örgütlerine düzenlenen şafak baskınlarında 92 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılara da beş milyon liralık seri operasyonlar düzenlendi. Kaçakçılık suçlarına karışan 202 şüpheli yakalandı. İki haftada kaçakçılara ve terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 294 kişi gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 5.7.2020 10:58 Son Güncelleme: 5.7.2020 11:08 ABONE OL
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, örgütlerle mücadeleye seri baskınlarla başladılar

23 Haziran Salı günü İl Emniyet Müdürlüğü görevini teslim alan ve "Başta terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere her türlü suç odaklarına yönelik mücadelemiz devam edecektir" açıklamasını yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü , İstanbul'daki mesaisine hızlı başladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, örgütlerle mücadeleye seri baskınlarla başladılar

14 günlük sürede PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine düzenlenen seri şafak operasyonlarının toplamında 92 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda örgütsel dokümana da incelenmek üzere el konuldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, örgütlerle mücadeleye seri baskınlarla başladılar

KAÇAKÇILARA DA RAHAT YOK

Bölücü terör örgütü PKK başta olmak bütün suç unsurlarına finans sağlayan kaçakçılara ve çetelere de iki haftalık sürede seri operasyonlar düzenlendi. Kaçakçılık operasyonlarının toplamında da 202 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, örgütlerle mücadeleye seri baskınlarla başladılar

Bölücü terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynakları arasında olan kaçak tütün başta olmak üzere toplam değeri beş milyon lira olan kaçak malzeme ve ürün ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, örgütlerle mücadeleye seri baskınlarla başladılar

İki haftada kaçakçılara ve terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 294 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, örgütlerle mücadeleye seri baskınlarla başladılar

Terör örgütleri ve suç örgütleri ile finans kaynaklarına yönelik operasyonlara hız kesmeden ve aynı kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, örgütlerle mücadeleye seri baskınlarla başladılar
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, örgütlerle mücadeleye seri baskınlarla başladılar
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, örgütlerle mücadeleye seri baskınlarla başladılar
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, örgütlerle mücadeleye seri baskınlarla başladılar
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, örgütlerle mücadeleye seri baskınlarla başladılar
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, örgütlerle mücadeleye seri baskınlarla başladılar
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, örgütlerle mücadeleye seri baskınlarla başladılar
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, örgütlerle mücadeleye seri baskınlarla başladılar
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