İstanbul'da dehşet! Önce eski eşini silahla vurdu sonra...

"KADIN ADAMA ÜZÜLÜYORDU"

Olayı gören Güngör Koşar, "Durakta minibüs kâhyasıyım. 4 el silah sesi duydum. Müdahaleye koştuk. O sırada bir trafik polisinin yardımcı olmak için koştuğunu gördüm. Polisi durdurup 'nereye koşuyorsun, sana da ateş ederler sen de benim gibi insansın' dedim. Beraber gidelim deyip polisi biraz oyaladım birlikte gittik olan olmuştu.