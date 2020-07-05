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Jandarmanın belinden silahı alıp darp etti

Yargılandığı mahkemede hakim karşısına çıkmak için jandarma tarafından adliyeye getirilen genç, jandarmanın belinden silahı alıp, görevlileri darp etti. Etkisiz hale getirilen genç hakkında dava açıldı.

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Giriş Tarihi: 5.7.2020 17:58 Son Güncelleme: 5.7.2020 18:04 ABONE OL
Jandarmanın belinden silahı alıp darp etti

Yusuf B. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Maltepe Cezaevi'nde bulunan 17 yaşındaki genç, duruşmanın olduğu 21 Mart 2017 günü Çağlayan Adalet Sarayı'na getirildi. Yanında jandarmayla birlikte mahkemenin katına çıkmak için asansöre binen Yusuf, jandarmanın belinden silahı alıp diğer görevlileri de darp etmeye başladı.

Jandarma tarafından etkisiz hale getirilen Yusuf, yeniden cezaevine götürüldü.

'YA BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ YA DA ÖLECEĞİZ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jandarmaya mukavemet eden Yusuf B. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede gencin jandarma görevlilerine 'Ya buradan birlikte çıkacağız ya da hep birlikte öleceğiz' diyerek tehdit ettiği anlatıldı.

Yine iddianamede jandarma görevlilerini basit şekilde yaralandıkları anlatıldı. Üç görevlinin müşteki olarak yer aldığı dava, istanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Jandarmanın belinden silahı alıp darp etti
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