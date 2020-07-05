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Kan donduran olay! Anne 3 haftalık bebeğini...

’de üvey babanın 3 yaşındaki Alperen’i boğarak öldürdüğü Pınarbaşı ilçesinde bu kez anne, 3 haftalık kız bebeğini boğarak öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen annenin bebeğin ölmediğini fark ettikten sonra boğazını sıktığı ve bu şekilde öldürdüğü ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 10:56 Son Güncelleme: 5.7.2020 11:07 ABONE OL
Kan donduran olay! Anne 3 haftalık bebeğini...

'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde sabah meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ayşe B., babasının evinde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek'i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı.

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Kan donduran olay! Anne 3 haftalık bebeğini...

Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe B., küçük Melek'i boğazını sıkarak öldürdükten sonra yan odada kalan babasına haber verdi.

Kan donduran olay! Anne 3 haftalık bebeğini...

Babanın ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri küçük Melek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, anne Ayşe B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kan donduran olay! Anne 3 haftalık bebeğini...

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilaç kullanan anne Ayşe B.'nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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Kan donduran olay! Anne 3 haftalık bebeğini...
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