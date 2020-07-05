Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kedinin gözünü oyup sosyal medyada paylaşmıştı! Valilik’ten son dakika açıklaması geldi!

Kedinin gözünü oyup sosyal medyada paylaşmıştı! Valilik’ten açıklaması geldi!

Sosyal medyada Sude A. isimli bir kadın bir kedinin gözlerinin çıkarıldığı görüntüleri paylaştı. Paylaşılan bu görüntüler üzerine ayağa kalkarken, ‘Gözlerini oydum. İsteyene video atacağım. İnanmıyorsanız’ sözlerini paylaşımın altına yazdı. Konuyla ilgili Valiliği’nden açıklaması gelirken, paylaşılan görüntülere ve hesaba ilişkin inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 15:22 Son Güncelleme: 5.7.2020 15:24 ABONE OL
Kedinin gözünü oyup sosyal medyada paylaşmıştı! Valilik’ten son dakika açıklaması geldi!

Türkiye sosyal medyada paylaşılan o iğrenç görüntüleri konuşuyor. Sude A. isimli bir kadın bir kedinin gözlerini oyduğu görüntüleri Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Konuyla ilgili Valiliği'nden açıklaması geldi. Valilik, 5 Temmuz'da ve öncesinde platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığıyla ilgili paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

İşte detaylar;

Kedinin gözünü oyup sosyal medyada paylaşmıştı! Valilik’ten son dakika açıklaması geldi!

Açıklamada, bir kadının ismi kullanılarak yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi.

Paylaşımları yapan hesapların kullanıcılarıyla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, ismi kullanılan kadın tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmaların Valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü kaydedildi.

Kedinin gözünü oyup sosyal medyada paylaşmıştı! Valilik’ten son dakika açıklaması geldi!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kedinin gözünü oyup sosyal medyada paylaşmıştı! Valilik’ten son dakika açıklaması geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA