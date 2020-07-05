Koronavirüsü unutup dansözlü açılış yaptılar!

Ancak Bakan Koca'nın bu paylaşımından sonra da Bursa'da manzara değişmedi. Merkez Yıldırım ilçesinde yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Davetlilerin el ele tutuşup oynadığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.