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Koronavirüsü unutup dansözlü açılış yaptılar!

'da iş yeri açılışı için düzenlenen eğlence "bu kadarına da pes" dedirtti. İşletme önünde toplanan kişiler, davul zurna çaldırıp dansöz oynatarak maskesiz biçimde ve sosyal mesafeye kuralına uymadan eğlendi. Oysa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulması ile ilgili uyarılarda bulunmuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 12:06 Son Güncelleme: 5.7.2020 12:19 ABONE OL
Koronavirüsü unutup dansözlü açılış yaptılar!

'da sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı iş yeri açılışında davul zurna çalıp, dansöz oynattılar. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Koronavirüsü unutup dansözlü açılış yaptılar!

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki bir çanta dükkanının açılış töreninde davul zurna çalınıp, dansöz oynatıldı. Dansözü görüp, müziğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar ise iş yeri önünde kalabalık oluşturdu.

Koronavirüsü unutup dansözlü açılış yaptılar!

Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı o görüntüler ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Koronavirüsü unutup dansözlü açılış yaptılar!

SAĞLIK BAKANI KOCA BURSALILARI UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önceki gün 'da yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayılmasının kaygı verici olduğunu belirtmiş, kentteki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekmişti.

Koronavirüsü unutup dansözlü açılış yaptılar!

Ancak Bakan Koca'nın bu paylaşımından sonra da 'da manzara değişmedi. Merkez Yıldırım ilçesinde yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Davetlilerin el ele tutuşup oynadığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

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Koronavirüsü unutup dansözlü açılış yaptılar!
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