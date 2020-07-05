Kurban bayramı ne zaman, Temmuz’un kaçında? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam aleminin ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı işle ilgili araştırmalar Temmuz ayına girmemiz ile birlikte hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili yayınladığı takvimde; Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak. Peki, kurban bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Dört gün süren Kurban Bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram cuma günü başlayacak ve pazartesi günü sona erecek. Resmi bir açıklama gelmemesi durumunda tatil 4 gün devam edecek.