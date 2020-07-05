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bayramı ne zaman, Temmuz’un kaçında? tatili kaç gün olacak?

Temmuz ayına girmemiz ile birlikte milyonlarca Müslüman bayramı tarihi ile ilgili araştırmalara başladı. İslam aleminin yıl içindeki ikinci büyük dini bayramı olan kurban bayramına oldukça kısa bir süre kaldı. Hazırlıklara erkenden başlamak isteyen vatandaşlar tarihleri merak ediyor. Peki, ne zaman, Temmuz’un kaçında? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.7.2020 12:02 ABONE OL
Kurban bayramı ne zaman, Temmuz’un kaçında? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam aleminin ikinci büyük dini bayramı olan Bayramı işle ilgili araştırmalar Temmuz ayına girmemiz ile birlikte hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili yayınladığı takvimde; 'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak. Peki, kurban bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Dört gün süren Kurban Bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram cuma günü başlayacak ve pazartesi günü sona erecek. Resmi bir açıklama gelmemesi durumunda tatil 4 gün devam edecek.

Kurban bayramı ne zaman, Temmuz’un kaçında? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

24 Haziran'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, " Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda 'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."

Kurban bayramı ne zaman, Temmuz’un kaçında? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?
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Kurban bayramı ne zaman, Temmuz’un kaçında? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?
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