Kurban bayramı ne zaman, Temmuz’un kaçında? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam aleminin ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı işle ilgili araştırmalar Temmuz ayına girmemiz ile birlikte hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili yayınladığı takvimde; Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak. Peki, kurban bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar
Dört gün süren Kurban Bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram cuma günü başlayacak ve pazartesi günü sona erecek. Resmi bir açıklama gelmemesi durumunda tatil 4 gün devam edecek.
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
24 Haziran'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."