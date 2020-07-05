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Lunapark ve tematik parklar yarın açılıyor

ANKARA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Lunapark ve tematik parklar yarın açılıyor
Lunapark ve tematik parklar yarından itibaren temizlik, maske ve mesafe kuralına uydukları takdirde faaliyete geçecek. Gezici lunaparklar bir süre daha kapalı kalacak. İçişleri Bakanlığı, il valiliklerine "Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler" konusunda genelge gönderdi. Genelgeye göre, lunapark ve tematik parklarda ,Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 'Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler' başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacak. Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları için tedbirler alınacak, sosyal mesafa kuralı uygulanacak. Eğlencelerin başlama ve bitişlerin kalabalığı önlemek için birbirinden farklı saatlerde olacak. Lunapark ve tematik parklar haftada en az bir kez denetlenecek. Tedbirlere uymayanlara idari para cezası ve adli işlem uygulanacak.
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Lunapark ve tematik parklar yarın açılıyor
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