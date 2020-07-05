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'da feci kaza! Küçük çocuk yaşamını yitirdi...

'nın Kale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki Mehmet Ali Ercan (5) hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 11:37 Son Güncelleme: 5.7.2020 11:38 ABONE OL
Malatya'da feci kaza! Küçük çocuk yaşamını yitirdi...

Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Erenli mevkisinde meydana geldi. Abdulvasi Çiçek (45) yönetimindeki 41 PC 152 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, takla atıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazada araçta bulunan Mehmet Ali Ercan, Sultan Ercan (28), Hediye Sezer (43), Erdem Ercan (34) ile Ramazan Biçimli (17) yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen minik Mehmet Ali, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Malatya'da feci kaza! Küçük çocuk yaşamını yitirdi...
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