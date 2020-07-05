4 Temmuz 2020 MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından bugün yapılan canlı çekilişle belli oluyor. Kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye sahibi olmak umuduyla bilet alan şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını heyecanla bekliyor. Peki, 4 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile bilet sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar burada!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 TEMMUZ MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 1.112.024,16 TL devretmişti. Bunun ardından da bu şans oyununa ilgi arttı...