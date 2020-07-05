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Piknikte kazayla kardeş katili oldu!

’da 60 yaşındaki , piknikte av tüfeğiyle oynarken kazayla üç yaş küçük kardeşi Veli Türkeli’yi vurarak ölümüne sebep oldu. Güvenlik güçleri kazayla kardeşini vuran Cemalettin Türkeli’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 23:19 ABONE OL
Piknikte kazayla kardeş katili oldu!

Olay bugün akşam saatlerinde Karakoyunlu ilçesi kırsal alanda meydana geldi. Merkeze bağlı Melekli beldesinde oturan 1 çocuk babası Cemalettin Türkeli ile kardeşi 3 çocuk babası Veli Türkeli, piknik yapmak üzere Karakoyunlu ilçesi Zülfikar Köyü'nde pikniğe gitti.

Av tüfeğiyle şaka yapan Cemalettin Türkeli, kardeş katili oldu.

Piknik sırasında bir arkadaşlarına ait av tüfeğiyle şaka yapan Cemalettin Türkeli, kazayla kardeşi Veli Türkeli'yi vurdu. Yaralı olarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veli Türkeli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik güçleri kazayla kardeşini vuran Cemalettin Türkeli'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Piknikte kazayla kardeş katili oldu!
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