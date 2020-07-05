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Polise ihbar edilen maganda dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kamerada...

Büyükçekmece'de dehşete düşüren olay. Bir sitenin önünden geçerken havaya ateş açan kişi, kendisini polise ihbar eden güvenlik görevlisi olduğunu sandığı bir başka güvenlik görevlisini darp etti. Tekmeli yumruklu dayak anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 15:04 ABONE OL
Sitenin güvenlik görevlisine feci dayak kamerada

Olay geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre site sakini olmayan bir kişi, aracıyla site önünden geçerken silahıyla havaya ateş etti. Sesleri duyan ve site girişinde bulunan güvenlik görevlisi ise durumu polis ekiplerine haber verdi.

Sitenin güvenlik görevlisine feci dayak kamerada

Durumdan haberdar olan ve şikayet edildiğini öğrenen kişi siteye tekrar geldi. Güvenlik kulübesine giden adam bir süre görevliyle konuştu. Görevli vardiya değişimi olduğunu kendisinin olaydan haberdar olmadığını, kimseyi şikayet etmediğini söylese de onu ikna edemedi. Güvenlik görevlisini saldıran adam, onu darp etmeye başladı.

Sitenin güvenlik görevlisine feci dayak kamerada

İki eliyle görevlinin kafasını kavrayarak savurdu. Aldığı darbeyle yere düşen görevliyi yerde yumruklamaya sürdüren adamı, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Sitenin güvenlik görevlisine feci dayak kamerada

Kimseyi dinlemeyen adam bir kez daha görevlinin yüzüne yumruk attı, tekmeler savurdu. Görevliyi darp eden kişi daha sonra otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

Sitenin güvenlik görevlisine feci dayak kamerada

Karakola giderek şikayetçi olan güvenlik görevlisinin daha sonra şikayetini geri çektiği öğrenildi.

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Polise ihbar edilen maganda dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kamerada...
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