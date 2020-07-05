Son dakika: Rize'de, ormanda kaybolan çocuk bulundu

İkizdere ilçesinde yatılı kursta kalan Can Kaya, arkadaşları ile Tulumpınar köyünde pikniğe gitti. Saat 15.00 sıralarında ormana giren Can geri dönmeyince arkadaşlarının ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri geldi. Çevrede yapılan aramalarda izine rastlanılmayan Can için 2 jandarma komando timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekiplerinden oluşan 40 kişilik grup ile aramalar yapıldı. Aramalara eğitimli arama-kurtarma köpeği 'Kır' da katıldı.

DERE KENARINDA BULUNDU

Can Kaya, sabaha karşı dere kenarında ekipler tarafından sağ olarak bulundu. Ormanda yolunu kaybettiği anlaşılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.