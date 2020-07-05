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'ndan okullara koronavirüs rehberi

, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncelledi, okullarda alınması gereken önlemleri yayımladı. Bakanlık, salgın döneminde mümkünse okullara ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 12:08 Son Güncelleme: 5.7.2020 12:29 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı'ndan okullara koronavirüs rehberi

Buna göre, veliler, çocuklarının belirti göstermesi halinde okula göndermeyeceklerine dair imza verecek. 'nın hazırladığı rehberde göre, veliler, ateş öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumunda, aile içinde bu belirtilere rastlanması halinde veya COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuklarını okul getirmeyeceklerine ve durumu okul yönetimine bildireceklerine ilişkin taahütname imzalayacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan okullara koronavirüs rehberi

Hazırlanan rehbere göre öğrenci ve öğretmenler maske takacak. Okul girişlerinde, sınıflarda, koridorlarda el antiseptiği bulundurulacak.

OKULLARDA İÇERDE BULUNACAK KİŞİ SAYISI...

Temassız ateş ölçer ve maske de olacak . Okullarda içerde bulunacak kişi sayısı öğrenci ve öğretmenler de dahil 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde düzenlenecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan okullara koronavirüs rehberi

Sınıf düzeni 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde yapılacak . Kantin, yemekhane gibi toplu kulanım alanlarında da bu kurala dikkat edilecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan okullara koronavirüs rehberi

İşte Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan maddelerden bazıları;

  • Koronavirüsten sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilmeli,
  • Eğitim faaliyetlerine başlamadan önce okul binası temizlenmeli,
  • Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanmalıdır. Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.
  • Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılmalıdır.
Sağlık Bakanlığı'ndan okullara koronavirüs rehberi
  • Temassız ateş ölçer, maske sıvı sabun, antiseptik ve kolonya bulundurulmalı,
  • Salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemeli.
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Sağlık Bakanlığı'ndan okullara koronavirüs rehberi
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