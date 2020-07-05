Son dakika gelişmeler... 2020 Kurban Bayramı ile bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberler… Ülkemizdeki korona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılının ilk dini bayramı olan Ramazan'da uygulanan kısıtlama ile beraber şimdilerde milyonlar Kurban Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağı olacak mı merak ediliyor. Konuyla ilgili son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelirken; Koca, Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak.' İfadelerini kullanmıştı. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? İşte kurban bayramı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

2020 KURBAN BAYRAMI İLE BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Uygulanan bilim kurulu toplantısı sonrasında konuya ilişkin çarpıcı açıklamada bulunan Bakan Fahrettin Koca, bu kısıtlama halinin ancak salgının ilerleyen günlerdeki seyri ile netleşebileceğini bildirdi. Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor…