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gelişmeler... ile bayramda olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını kapsamında geçtiğimiz Ramazan bayramında uygulanan kısıtlama hali ile beraber milyonlar için gelişmelerini takip etmeye başladı. Ülkemizde vaka sayılarında son haftalarda yaşanan artışla beraber bayramda kısıtlama olup olmayacağına dair gelişmeler tüm Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? İşte kurban bayramı sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 5.7.2020 19:54 ABONE OL
Son dakika gelişmeler... 2020 Kurban Bayramı ile bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

haberler… Ülkemizdeki korona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılının ilk dini bayramı olan Ramazan'da uygulanan kısıtlama ile beraber şimdilerde milyonlar Kurban Bayramı'nda da olacak mı merak ediliyor. Konuyla ilgili son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelirken; Koca, Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak.' İfadelerini kullanmıştı. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? İşte kurban bayramı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

2020 KURBAN BAYRAMI İLE BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Uygulanan bilim kurulu toplantısı sonrasında konuya ilişkin çarpıcı açıklamada bulunan Bakan Fahrettin Koca, bu kısıtlama halinin ancak salgının ilerleyen günlerdeki seyri ile netleşebileceğini bildirdi. Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor…

Son dakika gelişmeler... 2020 Kurban Bayramı ile bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koca, "'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.

Son dakika gelişmeler... 2020 Kurban Bayramı ile bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Son dakika gelişmeler... 2020 Kurban Bayramı ile bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

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Son dakika gelişmeler... 2020 Kurban Bayramı ile bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
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