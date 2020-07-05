Son dakika haberler... Meteoroloji'den 4 il için hava durumu uyarısı yapıldı! 6 Temmuz 2020 Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri!

Son dakika haberler… Bugün için Meteoroloji tarafından gelen hava durumu değerlendirmelerinde ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Öte yandan öğle saatlerinden itibaren dört ilimizde sağanak yağışın etkisi göstereceği bildirildi. Hava durumu üzerindeki tüm gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte ülke geneli il il hava durumu tahminleri ve son dakika haberinin detayları…

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI GELDİ!

Her gün il il hava durumu tahminleri ile son dakika gelişmeleri duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağını bildirdi. Öte yandan ülke genelinde havanın mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor…