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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberler... Meteoroloji'den 4 il için hava durumu uyarısı yapıldı! 6 Temmuz 2020 Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri!

haberler... 'den 4 il için uyarısı yapıldı! 6 Temmuz 2020 Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri!

'den gelen tahminlerine göre; 6 Temmuz Pazartesi için 4 ilimize sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öğle saatlerinden sonra etkisi gösterecek olan yağışlar Karadeniz bölgesinde etkili olacak. Marmara bölgesinde havanın mevsim normallerinde geçeceği tahmini yapılırken havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji günlük hava durumu tahminleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte 6 Temmuz 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 6.7.2020 02:00 Son Güncelleme: 6.7.2020 02:01 ABONE OL
Son dakika haberler... Meteoroloji'den 4 il için hava durumu uyarısı yapıldı! 6 Temmuz 2020 Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri!

haberler… Bugün için tarafından gelen değerlendirmelerinde ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Öte yandan öğle saatlerinden itibaren dört ilimizde sağanak yağışın etkisi göstereceği bildirildi. Hava durumu üzerindeki tüm gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte ülke geneli il il hava durumu tahminleri ve son dakika haberinin detayları…

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI GELDİ!

Her gün il il hava durumu tahminleri ile son dakika gelişmeleri duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağını bildirdi. Öte yandan ülke genelinde havanın mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor…

Son dakika haberler... Meteoroloji'den 4 il için hava durumu uyarısı yapıldı! 6 Temmuz 2020 Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri!

METEOROLOJİ O İLLERDE YAĞIŞ OLACAĞINI DUYURDU!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri, Manisa'nın doğusu ve Denizli'nin kuzeybatısının, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika haberler... Meteoroloji'den 4 il için hava durumu uyarısı yapıldı! 6 Temmuz 2020 Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri!

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık,

İSTANBUL 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Manisa'nın doğusu ve Denizli'nin kuzeybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 39°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

UŞAK 20°C, 35°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 34°C
Az bulutlu

Son dakika haberler... Meteoroloji'den 4 il için hava durumu uyarısı yapıldı! 6 Temmuz 2020 Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri!

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 20°C, 36°C
Az bulutlu

KONYA 22°C, 35°C
Az bulutlu

SİVAS 14°C, 32°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 29°C
Az bulutlu

Son dakika haberler... Meteoroloji'den 4 il için hava durumu uyarısı yapıldı! 6 Temmuz 2020 Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 24°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu

KARS 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu

Son dakika haberler... Meteoroloji'den 4 il için hava durumu uyarısı yapıldı! 6 Temmuz 2020 Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri!

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu

KARS 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

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Son dakika haberler... Meteoroloji'den 4 il için hava durumu uyarısı yapıldı! 6 Temmuz 2020 Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri!
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